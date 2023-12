Drama voor KRC Genk? 'Topclub meldt zich voor Gerardo Arteaga'

De wintermercato komt heel snel dichterbij. Ook bij KRC Genk zouden er wel eens aardig wat verschuivingen kunnen zijn.

Gerardo Arteaga ligt nog tot medio 2025 onder contract bij KRC Genk. Volgens Het Laatste Nieuws heeft de Mexicaanse topclub America zich gemeld bij de Limburgers.

De linksback van KRC Genk zou een terugkeer naar zijn vaderland nu wel zien zitten, daar waar hij vorige zomer absoluut niet wou terugkeren naar Mexico en zijn hoop vestigde op een transfer naar een Europese topcompetitie.

Vorige maand toonde Lyon al de nodige interesse. Een akkoord tussen Genk en America is er nog niet. Genk betaalde in 2020 3,5 miljoen euro voor Arteaga. Zijn marktwaarde zou momenteel het dubbele bedragen.

America is de kampioen in Mexico. Genk zal snel duidelijkheid willen hebben, zeker ook omdat Joris Kayembe in januari met Congo op de Afrika Cup speelt en daardoor hoe dan ook een vervanger voor Arteaga nodig heeft.