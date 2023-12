'Belgische topclub wil uitpakken met stunttransfer en mikt op Marouane Fellaini'

Marouane Fellaini zit momenteel zonder club. Met zijn 36 jaar staat hij nog steeds volop in de belangstelling.

Sinds het einde van zijn avontuur in China is Marouane Fellaini vrij om te tekenen bij wie hij wil. De voormalige Rode Duivel ontkent dat hij met pensioen gaat, en denkt nog steeds na over de beste stap.

Een mogelijkheid is Club Brugge. Volgens La Dernière Heure wil blauw-zwart graag de ex-Rode Duivel overnemen om Ronny Deila een ervaren middenvelder te bieden.

Maar er is nog niets zeker. Het dagblad meldt de concurrentie van Al-Shabab (waar Yannick Carrasco speelt), Al-Jazira, Al-Nasr en verschillende Turkse clubs. Zal Marouane Fellaini voor het eerst sinds 2008 terugkeren naar de Pro League?