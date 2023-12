Besnik Hasi verklapt plannen voor wintermercato bij KV Mechelen

KV Mechelen staat momenteel 11e in de Jupiler Pro League. Woensdagavond neemt Malinwa het op tegen Standard. Besnik Hasi gaf een persconferentie voordien.

Op die persconferentie werd er gevraagd naar de komende wintermercato. Hasi draaide niet rond de pot en gaf meteen een antwoord. Niemand gaat vertrekken. Dat kunnen we ons niet permitteren", vertelde hij volgens Het Nieuwsblad.

Jordi Vanlerberghe en Gaëtan Coucke staan nog tot aan het einde van het huidige seizoen onder contract bij KV Mechelen. Het blijft nog afwachten wat er met hen zal gebeuren. "We gaan die situatie bekijken met de club. Ik vind dat Jordi en Gaëtan belangrijk zijn voor de club en voor de toekomst."

"Dat zeg ik vanuit de hypothese dat ik hier volgend seizoen ook nog trainer ben. Het is natuurlijk ook nog aan die spelers zelf om te kiezen wat ze doen. Over een contractverlenging zeg ik niets. Dat moet de club beslissen. Ik wil gewoon dat ze dit seizoen blijven en voor hen hoop ik dat ze gewoon goed spelen. Dat is voor iedereen voordelig. Ik voel bij hen alleszins niet dat ze met hun contract bezig zijn. Ze doen perfect hun werk", besluit de coach.