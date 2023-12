Carl Hoefkens weet waar hij moet ingrijpen en wil op twee posities versterking bij Standard

Carl Hoefkens wil wat extra kwaliteit in zijn ploeg, rekening houdend met de continentale kampioenschappen in januari en het lage budget van De Rouches.

De wintermercato is een cruciaal moment voor elk team in de competitie. Voor Standard is het dit seizoen misschien nog iets belangrijker dan anders.

Carl Hoefkens wil de kwaliteit van zijn ploeg verder verbeteren. De club moet wel rekening houden met wat er in januari kan gebeuren. Standard zou vijf of zelfs zes spelers moeten missen door de Afrika Cup en de Asian Cup.

Bovendien zal Standard net als in de zomer een laag budget hebben voor deze transferperiode. Hoe dan ook, Carl Hoefkens heeft twee plaatsen in gedachten waar hij heel graag versterking wil. Tijdens een persconferentie bevestigde de coach dat ze op zoek zijn naar een echte linksback en een rechtsbuiten. Is dat genoeg om de Rouches terug in de top 6 te krijgen?