Union-spelers beginnen zich zelf af te vragen waar hun limieten liggen: "Het is ongezien, denk ik"

Drie wedstrijden op één week? Allemaal geen probleem voor Union SG. De vraag is niet langer of ze op kampioenenkoers zitten, de vraag is eerder: wie gaat hen tegenhouden? Want het is gewoon indrukwekkend wat ze elke week op de mat leggen.

Alessio Castro-Montes is één van de sleutelpionnen in het elftal van Alexander Blessin. De rechtse wingback kwam deze zomer over van KAA Gent, maar draait mee alsof hij er al jaren zit. En hij brengt dezelfde intensiteit als zijn ploegmaats.

Na een midweekmatch tegen Liverpool die veel energie kostte, klaarden ze de klus op hun gebruikelijke manier tegen KV Mechelen. "Onze intensiteit? Het is ongezien, denk ik", lachte Castro-Montes donderdag al na de match tegen Liverpool. "De sfeer zit gewoon goed. We zullen wel zien waar onze limieten liggen."

Die zijn voorlopig wel nog niet in zicht. Union is al elf matchen ongeslagen in de competitie, zit nog in de Beker en overwintert ook Europees. En zolang er daar vooraan eentje rondloopt die elke match er wel eentje scoort, zit het wel snor.

"Amoura? Ja, da's ongelooflijk hé. Het is onze taak om de bal bij hem te brengen. Eens hij vertrekt, zie je hem niet meer terug. Soms denken we dat een bal niet goed genoeg is, maar dan loopt hij er toch gewoon naartoe. En 't is een heel aimabele jongen. Hij verstaat ook Frans hoor. Op training is het soms wat minder, maar op wedstrijd staat hij er altijd."