777 Partners komt met geruststellend nieuws voor Standard-supporters

777 Partners wordt er soms van beschuldigd niet genoeg te doen voor Standard. De groep was erop gebrand om de fans gerust te stellen.

Toen 777 Partners de club overnam werden de fans van Standard al snel geconfronteerd met de angst om gewoon de zoveelste club te worden die de andere ploegen van zijn eigenaar moet 'bedienen'. De groep heeft ook aandelen bij Hertha Berlijn, Genoa en Sevilla.

777 Partners heeft onlangs ook Everton overgenomen. Niet onlogisch dat er gedacht wordt dat de prioriteit van de groep bij deze grotere clubs zal liggen. Johannes Spors, Global Sports Director bij 777, is geruststellend: "Een belangrijk ding is dat bij ons elke club op gelijke voet staat: er is geen hiërarchie. We dwingen geen transfers af en de clubs plannen hun ploegen heel onafhankelijk", legt hij uit aan de krant Kicker.

Volgens hem zijn de financiële problemen van Standard niet abnormaal: "Het 777-model bestaat uit het investeren in clubs die een trotse geschiedenis hebben en de wens om zich te ontwikkelen en dichter bij de top te komen na moeilijke jaren op en naast het veld. Sommige clubs worstelen om financieel levensvatbaar te zijn, dus is het onze taak om ze een stabiele, operationele en financiële basis voor de lange termijn te geven. Natuurlijk brengt een verandering van eigenaar altijd economische problemen met zich mee, maar die hebben we al altijd opgelost."