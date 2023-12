Beerschot heeft drie namen in het vizier als nieuwe trainer waaronder de succestrainer

Het kwam als een bom binnen bij Beerschot dat Adreas Wieland vertrekt, maar de club blijft niet bij de pakken zitten. Ze hebben zelfs een succestrainer op het oog.

Andreas Wieland liet op woensdag aan Beerschot weten dat hij de club wenst te verlaten. Hij had nog een contract tot het einde van dit seizoen, maar kiest ervoor om een uitdaging aan te gaan in eigen land. Hij zou technisch directeur worden bij LASK Linz

Challenger Pro League

Het nieuws voor Beerschot kwam als een donderdag bij heldere hemel. Ondanks dat er niet veel is geïnvesteerd in de kern staan ze toch mooi aan kop in de Challenger Pro League. Samen met Zulte Waregem staan ze aan de leiding met 32 punten uit 16 wedstrijden.

Succestrainer

Volgens Gazet van Antwerpen blijft Beerschot niet bij de pakken zitten. De club heeft drie nieuwe namen in gedachten die de vervanger van Andreas Wieland kunnen worden.

Zo is Frédéric Frans een optie. Hij is momenteel trainer van de tweede ploeg van Beerschot en is graag gezien in de spelersgroep.

Andere namen die circuleren zijn deze van Hans Cornelis, (ex-KRC Genk) en Mo Messoudi. Deze laatste heeft nog een verleden als speler bij Beerschot. Terwijl Hans Cornelis prima bezig is bij Lokeren-Temse waarin hij dit seizoen in 17 wedstrijden 15 keer de drie punten kon pakken.