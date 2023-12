Besnik Hasi kan opgelucht ademhalen voor de topper tegen Standard Luik

Woensdagavond speelt KV Mechelen tegen Standard. Besnik Hasi kan alvast opgelucht ademhalen.

De belangrijke wedstrijden volgen zich snel op voor KV Mechelen. “Alle spelers zijn in orde, daar heeft de medische staf goed op toegezien. We kunnen enkel dinsdag deftig trainen, want woensdag spelen we alweer. We hadden geen tijd om Union deftig te analyseren, we moest ons meteen met Standard bezighouden", vertelt hij tijdens de persconferentie voor de wedstrijd.

Het is niet het enige goede nieuws want ook Daam Foulon is van de partij. De 24-jarige linksachter is één van de sterkhouders bij KV Mechelen dit seizoen en hij keert terug uit schorsing. De verwachting is dat hij direct terug zijn plaats in de basis zal opeisen.

Belghali, Bolingoli, Raemaekers en Storm zijn nog langdurig geblesseerd. Op hun wederoptreden staat voorlopig nog geen datum gepland.