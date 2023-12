Hans Vanaken is zijn plek als nummer één kwijt bij Club Brugge, maar reageert met klare taal

Club Brugge heeft eindelijk prijs met Igor Thiago. De spits lijkt nu helemaal door te breken bij blauwzwart.

Het heeft eventjes geduurd, maar Igor Thiago komt op toerental bij Club Brugge. De eerst verguisde spits heeft ondertussen al zestien doelpunten voor blauwzwart achter zijn naam.

Daarvan scoorde hij vijf keer vanop de stip, waarbij afgelopen weekend ook twee keer tegen KAA Gent. Hij steekt Hans Vanaken daarin voorbij, hij was lange tijd de vaste strafschopnemer voor Club Brugge.

“Met Thiago hebben we iemand die heel goed is in het nemen van de penalty's”, vertelde Vanaken in de Sjotcast van Het Nieuwsblad. “Vorig seizoen heb ik er een paar gemist en liet ik de strafschoppen ook al eens aan andere spelers. We werken met een lijstje. Thiago staat nu op één en ik op twee.”

Thiago scoort voor Club Brugge

De Braziliaan had de nodige aanpassingstijd nodig. “Zo'n jongen moet wennen aan de omstandigheden en een nieuwe cultuur. Ik kan me voorstellen dat vertrouwen ook veel doet. Hij is altijd veel minuten blijven maken en hij heeft altijd zijn goaltjes meegepikt.”

De strafschoppen kunnen zeker meespelen daarbij. “Misschien helpt het feit dat hij de penalty's mag nemen ook wel en krijgt hij daar nog extra vertrouwen van. Dat vind ik veel belangrijker dan ze zelf te nemen. Voor mij maakt dat niet zo veel uit.”