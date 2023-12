Ronny Deila velt nieuw oordeel over zijn spits Igor Thiago

Club Brugge heeft Zulte Waregem met een 4-0 huiswaarts gestuurd in de Beker van België. Spits Igor Thiago scoorde opnieuw.

Igor Thiago begon goed bij Club Brugge met enkele goals in de voorronde van de Conference League en ook in de Belgische competitie scoorde hij in de eerste zeven speeldagen vier keer. Maar nadien viel hij wat stil.

De Braziliaan scoorde van half september tot eind november slechts twee keer en de kritiek begon dan ook te stijgen. Maar in de laatste drie wedstrijden vindt Thiago plots wel weer de weg naar de goal.

Tegen Besiktas legde hij er twee binnen, tegen Standard ééntje en nu tegen Zulte Waregem opnieuw twee. "Ik ben heel blij met Igor op dit moment", zei trainer Ronny Deila na de wedstrijd.

Opnieuw top na dipje

De Noorse coach van Club erkende dat Thiago goed begon en daarna een terugval kende. "Dat dipje lijkt bij hem nu achter de rug, want nu is hij zeer sterk bezig. Thiago geeft iets aan ons team wat we nog niet hadden."

Op sociale media steeg de kritiek op Thiago, maar dat leest Deila niet stelde hij. "Maar kritiek zal er altijd zijn. Als speler bij een topclub moet hij daarmee om kunnen gaan en ik ben tevreden dat hij vooral op het veld reageert met zijn prestaties nu."