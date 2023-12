Hans Vanaken ziet maar één ploeg als grote concurrent

Hans Vanaken was te gast bij Jingle Balls, een podcast van Yanko Beeckman en Franky Van der Elst. Daar vertelde hij dat er voor Club Brugge maar één grote uitdager is.

Club Brugge kende een redelijke eerste competitiehelft. “In de competitie hebben we te veel punten laten liggen. Maar zelfs in die wedstrijden waren we bijna nooit de mindere van de tegenstander. De resultaten hadden dus ook anders kunnen uitdraaien, terwijl het de voorbije weken misschien ook weleens omgekeerd had kunnen zijn", vertelt Vanaken.

Voor Vanaken steekt er maar één ploeg echt bovenuit in de Jupiler Pro League. "Iedereen heeft al punten laten liggen, eigenlijk steekt alleen Union erboven uit. We zijn aan een goeie reeks bezig. Als we voor Nieuwjaar zes op zes pakken, zijn we erbij."

Club Brugge strijdt nog mee op alle fronten. Dus is Vanaken best wel tevreden over het eerste deel van de competitie. "In Europa zijn we groepswinnaar én we zitten nog in de beker. Dan zit je op drie fronten op schema. Ik zou onze heenronde een zeven op tien geven”, sluit hij af.