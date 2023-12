Club Brugge-coach Ronny Deila hint naar winterse transferplannen

Club Brugge staat momenteel zevende in de Jupiler Pro League. De clubbekijkt of er versterking kan gehaald worden deze winter.

Club Brugge neemt het vrijdagavond op tegen RWDM. In aanloop naar het duel gaf Club-coach Ronny Deila een persconferentie. Daar werd hem gevraagd naar de wintermercato.

"Het is onmogelijk om daar nu uitspraken over te doen", begint hij volgens Het Laatste Nieuws. "Over een nieuwe aanvaller hebben we nooit gesproken", gaat hij verder.

Toch geeft hij prijs dat er op een bepaalde positie versterking kan komen. "Het klopt dat we centraal achterin bekijken wat nodig is. Maar dan is het zaak om spelers te vinden die op korte termijn beter doen dan de jongens die we hebben. Of spelers te vinden die getalenteerd zijn om op lange termijn rendement te halen. Het is een proces dat de club ‘gewoon’ is."