OFFICIEEL: Pro League heeft nieuwe voorzitter

Zo werd Bart De Smet donderdag door de Algemene Vergadering van de Pro League benoemd tot voorzitter. Volgens de organisatie loopt zijn mandaat voor een termijn van drie jaar.

'Het voorzitterschap van de Pro League was sinds eind 2021 vacant na het vertrek van Peter Croonen (KRC Genk). Lorin Parys combineerde zijn functie als CEO tijdelijk met het mandaat van uitvoerend voorzitter, maar was zelf vragende partij om het voorzitterschap af te dragen om de regels van goed bestuur te volgen', klinkt het op de website van de Pro League.

De Smet was de enige kandidaat voor de positie. 'Het management van de Pro League schoof Bart De Smet naar voren en de clubs keurden dat voorstel donderdag goed.'

De nieuwe CEO reageerde op de website van de Pro League al kort. "Ik wil alle clubs bedanken voor het vertrouwen dat ze mij via dit mandaat toekennen. Het getuigt van good governance dat de functies van CEO en voorzitter nu duidelijk opgesplitst zijn."

"Vanuit mijn nieuwe rol en met mijn ervaring in het bedrijfsleven zal ik het management van de Pro League zo goed mogelijk ondersteunen om het Belgisch voetbal verder te doen groeien, zoals ik dat het voorbije jaar ook al trachtte te doen als onafhankelijk bestuurder", besluit De Smet.

