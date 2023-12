Pro League reageert nu ook op Super League

Donderdag werd door het Europees Hof beslist dat de UEFA geen sancties mag uitdelen aan clubs die aan een externe competitie willen deelnemen. Zo krijgt de Super League plots een grote mogelijkheid.

Ook in België wordt er gereageerd op het nieuws. Pro League-CEO Lorin Parys deelde alvast zijn mening. "Het is niet meer dan normaal dat de UEFA hervormt of dat er een aanvraag kan gebeuren voor een competitie. Maar dat moet wel ergens gecoördineerd worden. En als Pro League vinden wij vooral dat niet aan het hart van onze sport mag geraakt worden", begint Parys bij Het Laatste Nieuws.

"De droom van de fans en clubs moet tastbaar gehouden worden", gaat de CEO verder bij de krant. "Daarmee bedoel ik: je moet elk jaar je plek in een Europese competitie kunnen verdienen op de grasmat in een eigen vaderlandse competitie. Als je daar in het geval van de Super League een gesloten competitie van maakt, dan ga je in tegen het DNA van de sport, zeker van het voetbal."

Ook over het financiële plaatje wordt nagedacht. "Via de belangenvereniging European Leagues die alle Europese liga’s vertegenwoordigt onderhandelen we over de solidariteitsbijdrage van de UEFA. Die is opgetrokken van 175 miljoen euro naar 308 miljoen euro over alle competities samen. De Pro League vindt dat we daarin nog verder kunnen gaan."

Lorin Parys kijkt dus vooral naar de fans, al mag de financiële kant ook niet vergeten worden. "Competities moeten competitief en spannend blijven voor de fan. Een solidariteitsbijdrage is een maatregel die ervoor zorgt dat clubs op heel hoog, maar gelijkwaardig niveau het tegen elkaar kunnen opnemen. Clubs die niet deelnemen aan een internationale competitie, kunnen delen in de solidariteit die de commerciële inkomsten van die toernooien genereren."