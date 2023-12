Standard-speler reageert fel op geruchten over vertrek

Standard bereidt zich voor op de wintermercato. Een van de spelers waarover gesproken wordt is Isaac Hayden. De middenvelder wordt gehuurd van Newcastle.

Isaac Hayden speelde negen wedstrijden in de Jupiler Pro League waarvan hij er acht heeft gestart. Echt veel indruk kon hij nog wel niet maken.

Transferexpert Sacha Tavolieri, legde onlangs uit dat Hayden "zich niet goed zou voelen" bij de club en dat hij last had van "heimwee". De Engelsman zou daarom in januari kunnen terugkeren naar de Magpies.

Hayden reageerde fel op de informatie die Sacha Tavolieri had verspreid. "In plaats van onzin te verspreiden, vraag het gewoon aan de club of aan mezelf, in plaats van te speculeren. Het is niet moeilijk."