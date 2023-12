Super League schiet meteen in actie na uitspraak van Europees Hof en komt met vernieuwd voorstel

Het Europees Hof van Justitie besliste donderdag dat de UEFA geen sancties mag opleggen aan clubs die meedoen aan externe competities. Dit wil zeggen dat de Super League toch kan doorgaan.

En A22 Sports Management bleef niet lang wachten na de uitspraak van het Europees Hof. De organisatie achter de Super League komt met een nieuw voorstel.

Ze willen een competitie maken waar 64 clubs aan kunnen deelnemen. Eerst was er sprake van 12 eliteclubs, maar dat worden er nu een pak meer. De ploegen worden dan verdeeld over een Star, een gold en een Blue League, waarbij Star het beste is en Blue het laagste niveau.

16 clubs in de Star -en Gold League en 32 in de Blue League, steeds in groepen van acht verdeeld om het tegen elkaar op te nemen. Zo komt iedere club zeker aan 14 wedstrijden (Zeven thuis en zeven uit).

De vier beste clubs uit iedere groep in de Star -en Gold League gaan naar kwartfinales. In de Blue league zijn dit de twee beste. De knock-outfase gaat door met een finale op neutraal terrein als afsluiter. Zo komen er die kampioenen, in elke League eentje. Ook zullen er ploegen promoveren en degraderen.