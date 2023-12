Dé match van het jaar voor Franky Van der Elst: "Daar kan het huidige Club nog niet in de verste verte aan tippen"

Vanavond is het dé match van het jaar voor Franky Van der Elst. RWDM ontvangt immers Club Brugge. Bij de ene club werd hij een man, bij de andere een icoon. Zijn hart slaat uiteraard voor beiden, maar hij weet ook dat het heel moeilijk wordt voor zijn 'Meulebeik'.

Club heeft de rug gerecht en RWDM bengelt op de elfde plaats. Het kwaliteitsverschil in de kernen is heel groot. “In principe zal het niet volstaan ­tegen Club. Als die tenminste een beetje normaal doen", zegt Van der Elst in Het Nieuwsblad.

Al weet je het maar nooit. Op RWDM kan het soms spoken en durven ze er al eens hun hoofd voor gooien. "Club kan het zich niet permitteren om nu punten te laten liggen, want ­dinsdag is daar alweer Union. Maar durf ik er mijn huis op te verwedden? Dat absoluut niet."

Heel erg onder de indruk is hij niet van het huidige blauw-zwart. Het team van Ernst Happel is voor hem nog steeds het beste Club ooit. "Daar kan het huidige Club nog niet in de verste verte aan tippen. Maar ik mag dat ­eigenlijk niet zeggen, anders krijg ik in Brugge weer de kritiek dat ik te ­negatief ben…”