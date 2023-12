Marco Kana over verschil tussen KV Kortrijk en Anderlecht: "Situatie is vergelijkbaar"

KV Kortrijk verloor op het veld van Cercle Brugge met een stevige 3-0. De situatie bij de West-Vlamingen wordt stilaan uitzichtloos.

Na 19 speeldagen staat KV Kortrijk op de laatste plaats in de Jupiler Pro League met slechts 10 punten. De kloof met de veilige twaalfde plaats bedraagt nu al acht punten, het wordt bijzonder moeilijk voor KVK om de kloof nog te dichten.

Kortrijk won nog maar twee keer dit seizoen, ontsloeg al twee trainers en pakte in zijn laatste acht wedstrijden maar 2 op 24. Voor Marco Kana, die dit seizoen door Anderlecht wordt uitgeleend aan Kortrijk, is het niet gemakkelijk.

Vergelijkbare druk met Anderlecht

Maar Kana speelt wel een goed seizoen. "Daar denk ik niet aan. KV Kortrijk staat op één, dan mijn eigen prestaties. Als ik thuiskom, ben ik kapot en heb ik pijn. Na een nederlaag kan ik niet slapen. Ik ben een winnaar en ik hoop dan ook dat we het tij snel kunnen keren."

Veel verschil met Anderlecht ziet Kana wel niet. "Met Anderlecht speelde ik altijd aan de top en dan was er de druk om te winnen. Nu spelen we onderin en ervaren we diezelfde druk."

"De situatie is vergelijkbaar, maar nu op een negatieve wijze." Maar Kana houdt de moed er wel in. "Het is zeker nog niet over voor ons. Ik wil KV Kortrijk niet verlaten met een degradatie." Op tweede Kerstdag ontvangt KV Kortrijk KAA Gent.