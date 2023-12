Zaterdag Anderlecht, dinsdag Antwerp: KRC Genk-coach Wouter Vrancken niet blij

KRC Genk neemt het zaterdag op tegen Anderlecht. Genk-coach Wouter Vrancken hekelt het feit dat de wedstrijden elkaar snel opvolgen nu.

Eerst zaterdag op bezoek bij Anderlecht, dan dinsdag, tweede kerstdag, volgt de thuiswedstrijd tegen Antwerp. Zo speelt Genk twee keer met slechts twee dagen rust.

Wouter Vrancken is er niet mee opgezet dat de wedstrijd zo snel na elkaar volgen. "Op wetenschappelijke basis heb je eigenlijk drie rustdagen nodig tussen wedstrijden om volledig hersteld te zijn", vertelde hij volgens Sporza.

"Op twee dagen kan je gewoon niet gerecupereerd zijn. Zeker niet als je de eerste wedstrijd laat speelt en de andere vroeg. Dat is niet ideaal", gaat de Genk-coach verder.

Op dinsdag gaat de wedstrijd al om 13:30 van start. "Dat ze het uur hadden kunnen veranderen? Dat was mooi - en misschien wel correct - geweest. Maar daar gaan we onze energie niet insteken, we moeten gewoon zorgen dat we klaar zijn. Antwerp speelt zaterdag ook net voor ons, dus daar mogen we geen excuses gaan zoeken."