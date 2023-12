Eén band bij KV Mechelen kan al zeker nooit meer stuk, maar sterkhouder pakt uit met een stevige verwittiging

De lucht klaart weer wat op bij KV Mechelen. Daar valt een bijzondere en snel gegroeide band waar te nemen, maar dat is geen reden om al victorie te kraaien met het oog op het behoud.

In een moeilijk scorende ploeg heeft Norman Bassette zich op korte tijd ontpopt tot grote dreiging. "Het is duidelijk dat Bassette voor ons een offensieve troef is. Al draait het niet enkel om de aanvallers, maar hoe we als ploeg de dingen oplossen", aldus Besnik Hasi. Ondertussen sluiten de fans de jonge spits wel helemaal in hun hart.

"Het is tof om te horen dat ze je naam scanderen", zegt de huurling van Caen daar over. "Als speler hou je daar van en dat doe ik zeker ook. Het is hun manier om mij te bedanken, maar ik ben diegene die hen moet bedanken. Zij zorgen voor de sfeer en dat voel je op het veld. Dat is belangrijk."

Bassette looft KV Mechelen-supporters

"Dat draagt bij aan de ijver en de mentaliteit van Mechelen", onderstreept Bassette. Die goede mentaliteit zal in het verdere verloop van het seizoen nog nodig zijn, waarschuwt Geoffry Hairemans. Ook na de mooie 3-0 tegen Standard acht de creatieve middenvelder KV Mechelen nog niet helemaal safe.

© photonews

"Het zal sowieso tot het einde van het seizoen bikkelen worden", verwittigt de titularis. "We zitten nu eenmaal in die situatie. Het staat allemaal heel kort opeen. Als je twee-drie keer verliest, bengel je weer helemaal onderaan. Drie punten zijn altijd leuk en belangrijk, maar we zijn er helemaal nog niet." Hairemans blijft dus bij zijn stelling.

Hairemans waarschuwt dat KVM er nog niet is

"Het gaat nog een lang seizoen worden. Nog elf matchen te gaan. Het zou mooi zijn als we eens een reeksje kunnen neerzetten en ons echt veilig nestelen." Bijvoorbeeld door volgende week woensdag een concurrent te kloppen. "We gaan naar Charleroi met een positief gevoel en hopelijk rapen we daar ook iets."