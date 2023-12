Talent uit Jupiler Pro League krijgt interesse van verschillende Belgische topclubs

Lorenzo Youndje maakte zijn profdebuut voor AS Eupen. De 18-jarige linksachter wordt omschreven als een groot talent en staat in de belangstelling bij verschillende clubs.

Nadat hij zijn opleiding begon bij RFC Luik, tekende de jonge Lorenzo Youndje in 2020 voor AS Eupen, toen hij pas 15 jaar oud was. De jonge linksback werkte zich geleidelijk aan op en klopte uiteindelijk aan bij het eerste team.

Hoewel hij goed geïntegreerd is in de eerste ploeg bij de Pandas, moet de jonge Belg zijn eerste basisplaats nog krijgen. Hij mocht al acht keer invallen dit seizoen in de competitie.

Nu AS Eupen vecht om te overleven in de Pro League, heeft Florian Kohfeldt weinig kans om grote wijzigingen door te voeren in zijn basiself. Volgens onze informatie overweegt Lorenzo Youndje daarom deze winter te verhuizen.

Verschillende Pro League-teams hebben hem op de radar staan, maar één lijkt een stap voor te zijn op de rest: Racing Genk. De Limburgse ploeg heeft al gesprekken gevoerd met de vertegenwoordigers van de speler.

Ook het feit dat Genk een beloftenploeg heeft in 1B, kan Youndje ervan overtuigen dat hij daar eerst nog even kan groeien, terwijl hij zich klaarmaakt voor de eerste ploeg. Standard en Antwerp hebben ook interesse getoond in de speler.