Amoura bevestigt dat hij ook bij twee andere Belgische clubs aan de slag kon

Union SG haalde afgelopen zomer Mohamed Amoura binnen. Al had hij zomaar ook bij een andere Belgische club kunnen spelen dit seizoen.

Mohamed Amoura werd in alle stilte binnengehaald bij Union SG, maar ondertussen heeft de speler zich bij de Brusselaars ontpopt tot een onmisbare schakel.

“Het was mijn makelaar die me aanraadde om voor Union te kiezen”, zo klinkt het in Het Nieuwsblad. “We hadden veel positieve feedback gekregen over de club en over de Belgische competitie.”

Hij belde zijn landgenoten Adem Zorgane (Charleroi) en Abdelkahar Kadri (KV Kortrijk) op. “Ze legden me uit waarom zij naar hier waren gekomen, dat de competitie heel goed was en dat ik op hen kon rekenen als ik hulp nodig zou hebben. Zij pushten me om hier te tekenen. Ik ben hen dankbaar.”

Nochtans waren er ook andere aanbiedingen en die waren niet alleen uit het buitenland. “Clubs uit Frankrijk en andere landen toonden ook interesse. En ook AA Gent en Anderlecht klopten aan. Anderlecht was bereid om twee miljoen te betalen.”

Union SG legde uiteindelijk meer dan drie miljoen op tafel. “Maar ik had nog een contract bij Lugano en de club wilde een hogere transfersom voor mij. Ik heb geen spijt dat ik uiteindelijk hier heb getekend, ik ben hier gelukkig. Al had ik niet verwacht dat het zo goed zou gaan nadat ik uit Zwitserland vertrok.”