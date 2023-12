Antwerp-coach Mark Van Bommel snoeihard voor zijn spelers na nederlaag tegen KRC Genk, dit had hij erover te zeggen

Antwerp heeft met 3-0 verloren van KRC Genk. The Great Old speelde geen goede wedstrijd en moest heel de match lang achtervolgen in het spel.

Mark Van Bommel zag dat het niet goed was. Hij was enorm hard voor zijn spelers na de nederlaag. "De wil om te winnen was bij Genk aanwezig en bij ons absoluut niet. Dat je niet je eigen fouten of die van een ploegmaat wil corrigeren", vertelde Van Bommel.

"Daarbij komt ook nog dat je veel technische fouten maakt. Passing, aannames, ... Normaal gezien heb je drie of vier jongens die een keer onder hun niveau spelen, maar dan lukt het als team nog wel. Vandaag hadden we er acht of negen die ver onder hun niveau zaten", gaat Van Bommel verder.

Hij doet er nog een sterke uitspraak bij ook. "In het anderhalf jaar dat ik hier trainer ben, was dit de slechtste wedstrijd. We hadden er vijf gewonnen op rij en dat heeft veel kracht gekost. Misschien heeft het daarmee te maken. Het doet niets af van de winst van Genk. Die vond ik gewoon heel goed spelen."