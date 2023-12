Communicatie tussen Boterberg en Verboomen beschikbaar: krijgen Genk en Anderlecht die te horen?

Gespreksonderwerp nummer één blijft het hoe dan ook nog even, de strafschopfase uit Anderlecht-Genk. Tenzij de refs er ook vandaag een potje van maken.

De penaltyfase van de wedstrijd van afgelopen weekend tussen Anderlecht en Genk blijft de gemoederen beroeren. Al lijkt er maar één iets uitsluitsel te kunnen brengen over de ware toedracht: het gesprek tussen de scheids en de VAR.

En dat is nu nog beschikbaar, want de communicatie tussen beide partijen wordt opgenomen. Als er achteraf gecontroleerd moet worden, kan dat opnieuw beluisterd worden. Als de situatie extreem genoeg is tenminste.

In onze mening is dat wel het geval gezien alle aandacht en heisa voor het voorval, maar zullen ze bij de voetbalbond ook zo oordelen over de situatie? Wat daar gezegd wordt is cruciaal in dit dossier, zeker nu Genk klacht indiende.

Het is duidelijk dat de VAR vermoedt dat doelpuntenmaker Sor te vroeg instapte, maar de vraag is vooral of hij ook Verschaeren en Stroeykens opmerkte. Eigenlijk kan dat niet anders als je de beelden bekijkt.

“De versie die nu het vaakst rondgaat is dat de videoref Yari Verschaeren wel degelijk heeft opgemerkt, maar dat uit de beelden niet duidelijk was of zijn achterste voet nog op de lijn van de box staat”, vermoedt Het Nieuwsblad.

“Dat maakt op zich niet veel uit, want Mario Stroeykens staat duidelijk in het halve maantje en dus had de strafschop altijd moeten hernomen worden. Maar ontsnapte de positie van Stroeykens aan de aandacht van Jan Boterberg of niet?”

Wat er ook gebeurt met de beelden, de communicatie tussen Verboomen en Boterberg moet één van deze scenario’s normaal bevestigen en dat weten we ook of het een menselijke fout of een fout tegen de regels was...