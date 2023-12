Overwinning geeft Westerlo hoop in strijd om behoud: "Dat was voor de eerste keer dit seizoen"

Westerlo kan weer ademen. Na een 10/12 zijn ze weg uit de onderste 4 en lijkt er eindelijk een positieve flow te zijn in 't Kuipke.

"Er zijn duidelijk wat dingen veranderd de voorbije weken", trapt doelman Sinan Bolat een open deur in tegen de verzamelde pers na de wedstrijd. "We zien stilletjesaan het Westerlo van vorig jaar opnieuw, een ploeg dat wil vechten en het truitje nat maakt om wedstrijden te winnen;"

Westerlo won met 3-0 van RWDM en kwam bijna nooit in de problemen, dat zag Bolat ook. "Enkel net voor de rust namen ze even de bovenhand. Maar verder hebben we voor de eerste keer dit seizoen met een gerust hart 90 minuten kunnen spelen", klinkt het.

Spelers die openbloeien

De rust lijkt dus eindelijk een beetje teruggekeerd te zijn in de eens zo Stille Kempen. Dat merkt ook doelman Sinan Bolat in de kleedkamer. "Er bloeien jongens opnieuw open die wat moeilijkheden hadden in de eerste weken van het seizoen", vertelt hij. "Er is meer vertrouwen, een rustiger gevoel aan de aftrap van een wedstrijd."

"Nu kunnen we met een goed gevoel de winter in gaan om dan op stage verder te werken met een nieuwe trainer die zijn eigen visie wat meer kan doorduwen", besluit hij.