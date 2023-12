Wim De Coninck zeker van zijn stuk: "Boterberg zal wel zo groot zijn"

De penaltyfarce blijft maar duren. En duidelijkheid over wat er precies gebeurde en eventueel herspelen zullen niet voor meteen zijn.

De discussie over de penaltyfase in het duel tussen Anderlecht en KRC Genk blijft maar duren. Voor analist Wim De Coninck is de situatie duidelijk.

“Als de VAR de Anderlecht-spelers niet heeft gezien in het strafschopgebied, is het een menselijke fout. Dan wordt de wedstrijd niet herspeeld”, zegt hij bij Sporza.

Al kan je daar eigenlijk niet naast kijken. “Maar dat lijkt me bij de haren gegrepen. Dan zouden de drie scheidsrechters in het VAR-hok min of meer blind moeten zijn. Het was heel erg duidelijk.”

En ook het andere geval is erg. “Als ze het reglement niet kennen, is het ook heel erg. Als Jan Boterberg zegt dat hij zich heeft vergist en het reglement verkeerd heeft geïnterpreteerd, wordt de wedstrijd herspeeld.”

De bal ligt eigenlijk in het kamp van de videoref. “Bij een menselijke fout zou de kous snel af zijn, maar Boterberg zal wel zo groot zijn om eerlijk toe te geven dat er een fout is gemaakt.”

Al verwacht De Coninck niet dat er snel uitsluitsel zal komen. “Als er in het Belgische voetbal snel een beslissing moet worden genomen, kan het weleens lang duren", besluit de analist.