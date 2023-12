Nood en zorgen voor wintermercato zijn bij Anderlecht net een pak groter geworden: blessure erger dan verwacht

Dat Anderlecht vanavond nog Jan Vertonghen zou moeten missen, konden we u gisteren al vertellen. De blessure van de centrale verdediger is echter erger dan verwacht en hij zou zelfs tot eind januari aan de kant staan.

Dat is een hele domper voor paars-wit, want in januari staan er toch wel een paar belangrijke matchen op het programma. Zo is er de bekermatch tegen Union, maar ook de competitiematch tegen de Brusselse buren. En ook de match tegen OH Leuven tussen die twee duels zal hij dus missen.

Vertonghen kwam in het duel met Antwerp verkeerd neer en de al getroffen enkel kreeg het zwaar te verduren. Dat betekent dat de nood om een centrale verdediger te halen iets groter is geworden.

Anderlecht was al van plan om een onmiddellijk inzetbare verdediger te halen, maar zal nu nog sneller moeten handelen. Intussen lijkt het erop dat Thomas Delaney zal blijven staan naast Zeno Debast.