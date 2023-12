Roméo Lavia is weer helemaal terug en Mauricio Pochettino heeft een duidelijke boodschap voor hem

Een succes was de transfer van Roméo Lavia van Southampton naar Chelsea nog niet. Nu komt de Londense club met goed nieuws en wordt ineens de loftrompet bovengehaald.

Blessurezorgen

Roméo Lavia werd afgelopen zomer door Chelsea binnengehaald voor iets meer dan €60 miljoen euro. Zijn debuut kon hij echter nog niet maken.

Het leek te gaan om een kleine enkelblessure, maar uiteindelijk stond hij 6 maanden aan de kant. Nu lijkt er eindelijk licht aan het einde van de tunnel te komen.

Debuut

Tegen Wolverhampton zat Lavia voor het eerst op de bank bij zijn club. Tot spelen kwam hij echter niet, maar daar had zijn trainer een goede reden voor.

“Als hij niet speelt, is het niet omdat we niet in hem geloven”, legde trainer Mauricio Pochettino al voor de wedstrijd uit. “Wel omdat andere spelers de voorbije zes maanden wel hebben getraind en beter in staat zijn om impact te hebben op het veld. Uiteraard ben ik teleurgesteld dat een speler die belangrijk voor ons zou moeten zijn de ploeg niet kan helpen.

Hard werken

Tegen Crystal Palace kan de éénmalige Rode Duivel zijn debuut maken. Volgens Mauricio Pochettino ziet Lavia daar echt naar uit. Al zal hij nog heel hard moeten werken.

"Roméo kijkt ernaar uit om zijn debuut te maken. Hij doet het goed maar heeft nog tijd nodig om naar zijn beste vorm toe te groeien. Hij moet nu hard trainen, zelfs nog harder dan de spelers die al fit waren. Dit is niet de voorbereiding. De jongens moeten enerzijds minuten maken om te herstellen, maar anderzijds moeten ze ook begrijpen dat we wedstrijden moeten winnen”, sluit Pochettino af.