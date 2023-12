The only way is up? "Er staat opnieuw een ploeg op het veld", volgens trainer Rik De Mil

Tovenaar wil hij (nog?) niet genoemd worden, maar Rik De Mil is er wel in geslaagd om het tij te keren bij Westerlo. Al tempert de trainer zelf wel nog even de verwachtingen.

Door het reeksje van 10/12 staat Westerlo uit de gevarenzone en mogen ze zelfs met een half oog naar boven kijken in het klassement, al doet Rik De Mil dat nog niet. "We moeten het stap per stap bekijken want we zijn zeker nog niet gered", verzekert hij.

"We hebben onszelf wel een mooi cadeau gegeven de voorbije wedstrijden", gaat De Mil verder. "Er staat opnieuw een ploeg op het veld en er is meer rust in de kleedkamer. De voorbije twee wedstrijden was er eens geen zenuwachtig gevoel in die kleedkamer", verklapt hij.

"Winnen of verliezen niet in de hand"

Toch moet het volgens De Mil, die de lat hoog legt, nog beter. "Dat je wint of verliest, heb je niet in de hand. Een penalty, een rode kaart... het is snel gebeurd. Wat je wel in de hand hebt, is hoe je op het veld staat. En dat kan nog beter. Het voetbal moet beter, de efficiëntie moet beter, het creëren van de kansen moet beter...", is hij streng.

Naar boven kijken zit er dus nog niet in voor De Kemphanen. "Het staat allemaal ook nog zo dicht op elkaar in het klassement", pikt De Mil in. "De ploeg is in opbouw. Na de break trekken we naar Club Brugge. Dat zal opnieuw moeilijk worden maar we moeten in onszelf geloven. Als je denkt dat je niets zal rapen, word je afgeslacht", besluit hij vastberaden.