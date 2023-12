Vanhaezebrouck heeft héél duidelijk nagedacht over zijn toekomst: Daarom praatte de coach plots over afscheid en zelfs pensioen

Hein Vanhaezebrouck verraste vorige week door openlijk over zijn afscheid bij KAA Gent en zelfs over zijn pensioen te spreken. We moeten er echter geen tekening bij maken: de coach is niet van plan om er effectief mee te stoppen.

Hein Vanhaezebrouck zit nu eenmaal niet verlegen om een straffe uitspraak meer of minder. Uiteraard bekijkt de coach van KAA Gent zijn opties. Meer evenzeer: de soep wordt nooit zo heet gegeten zoals ze wordt opgediend. Het Laatste Nieuws weet dat de verkennende gesprekken tussen club en coach reeds zijn opgestart. Al is het wel zo dat er bij deze besprekingen een nieuw gezicht rond die onderhandelingstafel zit. Sam Baro (nieuwe eigenaar van de Buffalo's, nvdr.) is momenteel bezig met het nieuwe organigram bij de Oost-Vlamingen. © photonews Hoe ziet Ivan De Witte zijn afscheid? Gaat Michel Louwagie dan toch door als sportief manager? En wie moet de troepen op het veld leiden? Het is nu eenmaal een feit dat Vanhaezaebrouck over een aflopend contract beschikt. Gesprekken zullen er wél komen Het is de bedoeling dat de effectieve gesprekken tussen Vanhaezebrouck en Gent na de jaarwisseling worden opgestart. En dat zorgt voor een situatie die ook Vanhaezebrouck vreemd is. En dat zorgt ervoor dat de voormalige coach van onder meer RSC Anderlecht en KRC Genk eventjes van zich laat horen...