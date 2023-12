Cihan Canak kan Standard al in januari verlaten en de wintermercato van de Rouches redden

In een interview op woensdag liet de Standard-speler weten dat hij meer speeltijd wilde krijgen in de tweede seizoenshelft. Wat we niet hadden vermoed, was dat dit weg van Luik.

Cihan Canak viel nooit echt in de smaak bij Carl Hoefkens, die hem slechts vier keer in zijn basiself heeft gedropt in de Pro League. Mede omdat de jonge aanvallende middenvelder niet echt past in het spelplan waar vaak lange ballen gebruikt worden. "We krijgen een spelplan te horen en dat proberen we toe te passen. Het is niet echt mijn favoriete plan, ik ben meer een aanvallende speler. Maar zolang het het team helpt, doe ik het", zei Cihan Canak woensdag na het teleurstellende gelijkspel met Sint-Truiden. Januari komt eraan en dat wordt een moeilijke maand voor Standard. Aiden O'Neill (zeker), Moussa Djenepo en Hayao Kawabe (waarschijnlijk) zullen Standard voor vier of vijf weken verlaten om deel te nemen aan de Asian Cup of de African Cup. Een belangrijk vooruitzicht voor Canak, zoals hij ons bevestigde. "Elke keer dat ik de kans kreeg, heb ik me laten zien en bewezen. Ik zal meer speeltijd krijgen, omdat sommige van mijn teamgenoten er niet zullen zijn, maar ik denk dat ik mezelf al heb bewezen." © photonews Toch was de 18-jarige begrijpelijk ongelukkig met de situatie en hij kreeg applaus van het stadion elke keer dat hij opkwam en bijna iedere keer dat hij de bal aanraakte. Canak is een publiekslieveling geworden en de overgrote meerderheid van de supporters wil hem meer wedstrijden zien spelen. Het is zelfs zo dat Cihan Canak en zijn entourage op zoek zijn naar een uitweg - deze winter al. Canak heeft de ambitie om op een veel hoger niveau te spelen en hij zou zich willen richten op een van de vijf beste competities van Europa. Standard, dat het geld nodig heeft voor een succesvolle wintermercato om een zorgeloos einde van het seizoen te garanderen, staat voor een grimmige keuze. Canak wordt op Transfermarkt geschat op 3,5 miljoen euro en kan Standard het equivalent opleveren van het bedrag dat betaald is voor... Moussa Djenepo. Zelfs met een beetje geld zal Fergal Harkin de juiste keuzes moeten maken...