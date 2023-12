De knoop is definitief doorgehakt: Dit is de beslissing van Club Brugge over de terugkeer van Thomas Meunier

Club Brugge heeft een beslissing genomen in het transferdossier van Thomas Meunier. De West-Vlamingen gaan géén pogingen meer doen om de Rode Duivel terug naar het Jan Breydelstadion te halen.

In theorie kan Thomas Meunier dé perfecte vervanger zijn voor Tajon Buchanan. De flankaanvaller verhuist deze winter (zo goed als zeker) naar Internazionale FC. Maar een vervanger zal er niét komen.

Dat betekent ook meteen dat een terugkeer van Meunier naar het Jan Breydelstadion van de baan is. Nochtans was blauw-zwart van plan om in januari een nieuwe poging te doen. Afgelopen zomer hield Borussia Dortmund het been echter stijf.

Al is ook de situatie van Meunier in Duitsland veranderd. Een nieuw contract - de huidige overeenkomst van de flankverdediger loopt aan het einde van het seizoen af - is nog steeds niet aan de orde, maar de Luxemburger heeft zijn basisplaats wél opnieuw kunnen veroveren.

Toch hopen op EK-selectie?

Meunier hoopt dan ook dat hij via de Bundesliga alsnog een plaats in de EK-selectie van Domenico Tedesco kan veroveren. Om zich vervolgens op dat kampioenschap in de kijker te spelen. De volgende stap: een (laatste) transfervrije verhuis maken.