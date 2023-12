Analyse Dit is de prioriteit voor Standard in de wintermercato

Neen, het seizoen van Standard is niet wat ze er van hadden verwacht. En dus rest de vraag: hoe lossen ze dit op? De wintermercato lijkt alvast een eerste stap in de juiste richting te kunnen zijn voor Carl Hoefkens & co.

Standard wilde dit seizoen nog eens als vanouds mikken op play-off 1. Die wordt dit jaar gespeeld met zes ploegen en dus ligt dat binnen de ambities van de Luikenaars. Maar rond de jaarwisseling lijkt dat doel al haast een utopie geworden. De Rouches hebben op dit moment 23(!) punten uit twintig wedstrijden. Daarmee staan ze op een negende plaats. De kloof met het nummer zes (Antwerp) is liefst negen punten, de kloof met het nummer 13 en play-off drie is zelfs veel kleiner: RWDM heeft 21 punten. Play-off 3 dichterbij dan play-off 1 voor Standard Met aanwinsten als Steven Alzate, Hayao Kawabe en Zinho Vanheusden werd hoog gemikt, maar de verwachtingen werden nooit ingelost. Integendeel zelfs: er werd zelfs al openlijk de positie van Carl Hoefkens in vraag gesteld. Die ziet echter ook vooral dat er een probleem is met stabiliteit binnen het team. En dus moet er in de wintermercato misschien wel iets veranderen om er in 2024 wél opnieuw te kunnen staan. Dat lijkt alvast dé uitdaging voor Standard deze winter. © photonews





