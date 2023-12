Franky Van der Elst ziet JPL-club het verrassend goed doen maar: "Ik zou niet heel België zo willen zien voetballen"

Cercle Brugge speelt dit seizoen verrassend goed. De troepen van Miron Muslic staan momenteel zevende in de Jupiler Pro League.

Ook voor Franky Van der Elst was het verrassend. "Voor dit seizoen vroeg ik me af of Cercle na het vertrek van een paar sterkhouders zou kunnen bevestigen. Ja dus, en ik heb er toen ook meteen aan toegevoegd dat ze mogelijk een bedreiging zouden kunnen vormen voor de top zes", vertelde hij bij Het Nieuwsblad.

Tegen de grotere ploegen heeft Cercle het nog wel een pak moeilijker. "Dat is nog maar één keer gelukt, tegen KAA Gent. Die stap zullen ze wel nog moeten zetten. Ik acht ze ertoe in staat om een bedreiging te vormen voor de top zes, zeker als de geblesseerden tijdig terugkeren."

Toch is Van der Elst blij dat enkel Cercle op zijn eigen manier voetbal speelt. "Je kan voor of tegen zijn, maar in elk geval rendeert het. Enkel Cercle hanteert die stijl en dat is misschien maar goed ook, want ik zou niet meteen heel België zo willen zien voetballen."