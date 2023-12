Standard gaat een beslissing nemen over positie van Carl Hoefkens

Hoe stevig zit Carl Hoefkens nog in het zadel bij Standard? Er lijkt een deadline te zijn voor een mogelijk ontslag.

Voor de wedstrijd tegen STVV lag Carl Hoefkens al onder vuur. Het leek de wedstrijd van de laatste kans te zijn. Niet winnen zou meteen het ontslag betekenen.

Enkele minuten voor tijd kwamen de Rouches op achterstand, maar diep in de blessuretijd dwong Standard nog een gelijkspel af en lijkt het vel van Hoefkens voorlopig gered te zijn.

Al is de vraag voor hoelang. Het zou best kunnen dat hij zijn laatste wedstrijd voor Standard gecoacht heeft. De club zal eerstdaags een beslissing nemen over de toekomst van Hoefkens.

Volgens de Waalse krant Le Soir is er een deadline vastgelegd. De beslissing moet vallen voor 6 januari, vlak voor de ploeg op stage vertrekt naar Marbella.