Zéér opvallend: Nabil Dirar komt uit voetbalpensioen en komt opnieuw in de buurt voetballen!

Nabil Dirar hing afgelopen zomer de voetbalschoenen aan de haak. Nu heeft hij echter beslist om uit dat voetbalpensioen terug te keren voor een nieuwe opdracht dicht bij ons land. Benieuwd wat hij daar nog vermag de komende weken en maanden.

Nabil Dirar had afgelopen zomer op 37-jarige leeftijd de voetbalschoenen aan de haak gehangen na een kort avontuur in de Deense vierde klasse. Ook toen was hij al eens min of meer uit zijn voetbalpensioen teruggekomen, want na een avontuur in Turkije speelde hij meer dan een jaar geen wedstrijd.

Door fysieke problemen moest hij vooral toekijken naar het voetbal. Ook in Denemarken kon hij zich nooit meer doorzetten, waardoor hij er definitief mee leek op te gaan houden afgelopen zomer. Nu heeft hij echter een nieuwe uitdaging gekozen.

Laatste volledig seizoen alweer vier jaar geleden voor Nabil Dirar

De ex-speler van Club Brugge (158 matchen, 19 goals, 45 assists) gaat volgens Le Quotidien naar FC Schifflange, promovendus van de eerste klasse in Luxemburg. Bij die club is de gewezen Algerijnse international Ismaël Bouziz de coach.

Het laatste volledige sezioen dat Dirar speelde is alweer van 2019-2020 geleden. Benieuwd wat hij nu in Luxemburg nog kan laten zien. De club staat momenteel amper dertiende op zestien ploegen en heeft punten nodig in de strijd tegen de degradatie.