Eén club kan Joshua Zirkzee voor een 'bescheiden' bedrag binnenhalen

Joshua Zirkzee is aan een prima seizoen bezig bij het Italiaanse Bologna. Dit heeft de aandacht getrokken van een aantal topclubs, maar één van hen kan Zirkzee voor een 'bescheiden' bedrag binnenhalen.

Lofzang over Joshua Zirkzee

Iedereen is lovend over de prestaties van Zirkzee bij Bologna. In de Serie A kwam hij tot 7 doelpunten in 18 wedstrijden tot op heden.

"Joshua is een 9,5. Hij is niet met een andere speler te vergelijken, hij is een uniek geval", haalt Technische directeur Marco Di Vaio de loftrompet boven.

Europese top

Een speler zoals Zirkzee loopt in de aandacht van een aantal Europese topclubs. Zo is Manchester United, Chelsea en Napoli concreet geïnteresseerd in de Nederlandse aanvaller.

Al deze clubs zullen de volle pot moeten neerleggen voor Zirkzee. Al kan één Europese topclub profiteren.

Terugkoopoptie

Zirkzee stond bij Bayern München onder contract in zijn periode bij Anderlecht. Hij werd na zijn prima uitleenbeurt verkocht aan Bologna voor een som van om en bij de 8,5 miljoen euro.

De Duitsers waren echter slim en namen een terugkoopoptie op in de transfer. Zo zou Bayern München hem kunnen terugkopen voor 25 miljoen euro.

Volgens Transfermarkt.com heeft Zirkzee een waarde van 30 miljoen euro. Bayern kan dus de Nederlandse aanvaller binnenhalen voor een bescheiden bedrag.