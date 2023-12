Op naar minder controverse? Thierry Henry heeft interessant idee voor VAR

Niet alleen in België zijn scheidsrechters en VAR om de verkeerde redenen in het nieuws. Het is ook het geval in Engeland, waar het doelpunt van West Ham tegen Arsenal talloze reacties heeft uitgelokt.

Arsenal verloor deze week met 2-0 van West Ham en verloor zijn leidersplaats in de Premier League. Het eerste doelpunt van West Ham veroorzaakte controverse. Bij de assist van Jarrod Bowen leek de bal volledig uit het spel te zijn gegaan. De beelden lieten het niet toe om dit vast te stellen en de VAR besloot om het doelpunt toe te kennen.

Na de wedstrijd zei Arsenal-coach Mikel Arteta dat het "een schande" was dat "ondanks de technologie" die beschikbaar is voor scheidsrechters, "ze niet duidelijk konden zeggen of de bal wel of niet uit was gegaan".

Thierry Henry, voormalige assistent-scheidsrechter van de Rode Duivels, stelde voor om in de toekomst een extra camera boven het veld in te zetten. "Als je de scheidsrechters wilt helpen om de juiste hoek te krijgen, als je wilt weten of de bal uit is, moet je boven de bal zijn. Dat is de enige manier om te weten of de bal uit is of niet. We zijn in 2023, binnenkort 2024 en we hebben nog steeds geen camera die erboven staat en we weten te vaak niet of de bal nu uit is of niet."