Carl Hoefkens krijgt medeleven, maar ook harde kritiek is zijn deel: "Hij heeft fouten gemaakt, het was onvermijdelijk"

Carl Hoefkens zal nog wel eens de handen voor het hoofd slaan. De kritiek kwam al zijn kant op voor de tegenvallende prestaties van Standard en uiteindelijk is het ook tot een ontslag gekomen.

Bij de RTBF spreekt Nordin Jbari zich uit over het feit dat Standard Hoefkens aan de kant heeft gezet. "Het was onvermijdelijk. Hij heeft in zijn functie fouten gemaakt. Hij is niet goed omgegaan met bepaalde momenten, bepaalde situaties."

Kritiek op tactiek Hoefkens

Dan gaat het over de omgang met een speler met een bepaalde attitude zoals Balikwisha, maar evenzeer over het tactische aspect. "Als je zoals tegen Sint-Truiden met twee balveroveraars op het middenveld speelt die het spel niet kunnen maken en twee aanvallers moeten lanceren..."

Dat klopte niet volgens Jbari. "Het is goed om met twee spitsen te spelen, maar je moet ook nadenken over hoe je hen kan bedienen." Ondanks deze opmerkingen is er wel enig medeleven bij de ex-Rode Duivel. "Carl is iemand die ik apprecieer en respecteer. Het is altijd moeilijk om ontslagen te worden, maar het maakt deel uit van het vak."