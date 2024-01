Pro League-coach is hard voor Domenico Tedesco: "Hij heeft gefaald"

Thibaut Courtois gaf onlangs een veelbesproken interview waarin hij uithaalde naar bondscoach Domenico Tedesco. Dat ging de wereld rond, en veel grote namen uit de voetbalwereld gaven hun mening erover.

Dat deed nu ook Stijn Stijnen, coach van Patro Eisden Maasmechelen in de Challenger Pro League. Hij vindt dat Domenico Tedesco in de fout ging. "Hij is keeper van Real Madrid, hé. Men vergeet dat hier soms wel is denk ik. Hij is de beste keeper ter wereld. Ik vind dat je als coach moet weten hoe je met de spelers moet omgaan", vertelde hij bij TV Limburg.

"Dat heeft hij niet goed ingeschat", stelt Stijnen. "Als je hoort dat hij ermee heeft gedreigd om naar de pers te stappen tijdens een nachtelijke discussie, dan ben je al 'dood' bij de spelers. De pers gebruiken en dat ook nog eens zeggen. Dan heb ik zeker begrip voor Courtois."

Volgens Stijnen heeft Tedesco gefaald. "Je moet weten wat je met wie kan doen. Dat is een belangrijke taak van een trainer. Daar heeft de bondscoach gefaald."