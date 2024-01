Toby Alderweireld over de Gouden Schoen: "Dat steek ik niet onder stoelen of banken"

Toby Alderweireld beleefde een fantastisch 2023. Hij had een groot aandeel in het winnen van de titel en de beker met Antwerp.

Zeker in de titelstrijd speelde hij een hoofdrol door het nodige doelpunt te scoren in de laatste minuut van het seizoen tegen KRC Genk. Zou een Gouden Schoen dan niet op zijn plaats zijn?

"Dat vind ik moeilijk om te zeggen", reageert hij bij Sporza. "Het zou wel logisch zijn als iemand van Antwerp hem zou winnen. Wij hebben alle prijzen in België gewonnen en haalden de poulefase van de Champions League."

"Ik steek niet onder stoelen of banken dat ik het fantastisch zou vinden om zelf te winnen. Het is het hoogst haalbare voor een voetballer in België. Het is ook de eerste prijsuitreiking waar ik als kleine jongen naar keek", besluit Alderweireld die er toch wel op hoopt.