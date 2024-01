Met steun van de fans? Dit kan Ivan Leko bijbrengen tussen de schuldenberg, mogelijke puntenaftrek en sportieve malaise door

Ivan Leko gaat een contract tekenen voor 2,5 jaar bij Standard. Daarna trekt hij met de Rouches op winterstage naar het Spaanse Marbella. Maar welke ploeg krijgt hij in handen en wat kan hij daarvan maken? En waar mogen de fans nog op hopen?

Sportief ging het al niet prima met Standard en daarom werd Carl Hoefkens aan het einde van 2023 de laan uitgestuurd. Aan Ivan Leko - ook met een verleden bij Club Brugge zoals Hoefkens, maar ook ervaring bij onder meer Antwerp - om beter te gaan doen in 2024. Al is de vraag meteen: is dat wel mogelijk?

Om te beginnen: de kern van de Rouches is al jaren niet meer die van vroeger. Ook Ronny Deila en Mbaye Leye moesten de voorbije jaren schipperen en schepen en vooral roeien met de riemen die ze hadden. Ondertussen waren er ook financiële troebelen.

Financiële problemen bij Standard

Die leken door de komst van 777 Partners van de baan te gaan zijn, maar ondertussen is dat nog niet het geval. Integendeel: deze week werd duidelijk dat ze ook vorig boekjaar opnieuw zo'n 20 miljoen euro verlies hebben gedraaid.

Er moet zelfs gevreesd worden voor aftrek van punten, nadat er eerder al een kortstondig transferverbod was in de Vurige Stede. Het verlies staat ondertussen op liefst 34 miljoen euro, en er moet snel beterschap komen - kapitaalsinjecties van 777 Partners alleen volstaan daarvoor niet.

Opmerkelijk in het nieuws van Het Laatste Nieuws: de lonen zouden op jaarbasis vorig seizoen niet minder dan 31(!) miljoen euro bedragen hebben. Dat kan alleen maar betekenen dat de individuele lonen heel hoog liggen. En dat velen ook overbetaald worden, zoveel is duidelijk.

Leko kiest voor het collectief

Sportief is het aan Ivan Leko om te beginnen zaak om ... degradatie te vermijden. De kloof met play-off 1 is voorlopig negen punten, die met play-off 3 amper twee punten. En dus is het de komende weken alle hens aan dek op sportief gebied.

Daarvoor zal ivan Leko - zoals hij ook al in het verleden deed - vermoedelijk kiezen voor en hameren op het collectief. Enkel zo kunnen de Rouches uit de moeilijke, ja zelfs penibele situatie raken vermoedelijk. Voor de kleedkamer zal het misschien een shock worden, maar aan persoonlijkheid zal het Leko zeker niet ontbreken. Maar om een amorfe en doodzieke ploeg te redden zal het ook zaak zijn om de supporters volop achter zich te krijgen. Makkelijk wordt dat niet, want de malaise was zelden zo groot.