Wintertransfers, altijd raak? De leukste en markantste deals uit het verleden

Vrijdag gaat de transfermarkt in België officieel open. En dus kunnen we ook dit jaar wel wat leuke zaken vermoeden. In het verleden kwam er in de wintermercato al heel wat leuk volk naar de Jupiler Pro League.

De transfermarkt is opnieuw helemaal open. Vanaf vrijdag kunnen de clubs in ons land gaan versterken. En dat levert dan meteen ook heel wat op. Sommige ploegen gaan voor de titel, anderen doen er alles aan om degradatie te ontlopen.

Een correctie doorvoeren of doorgaan op de ingeslagen weg, het hoort erbij. En in het verleden heeft dat al eens tot een aantal heel bijzondere deals weten te leiden. Sommigen daarvan een groot succes, anderen op z'n minst gezegd markant.

Carlos Bacca, de gouden slag van Club Brugge

In de maand januari 2012 kwam Carlos Bacca vanuit het Colombiaanse Junior FC naar het Venetië van het Noorden. Voor anderhalf miljoen euro kwam hij blauw-zwart versterken. En dat was meteen een schot in de roos.

Bacca was 46 keer van waarde in 54 wedstrijden voor Club Brugge, werd topschutter in het seizoen 2012-2013 en werd uiteindelijk uit Jan Breydel weggelokt voor liefst 10 miljoen euro aan Sevilla. Een meerwaarde van meer dan zes keer de oorspronkelijke prijs.

Wat te zeggen van Junior Edmilson (foto boven), die in 2016 van STVV naar Standard ging en er twee keer de Beker van België wist te winnen. Over de deal zelf werd achteraf nog veel gepraat, maar twee jaar later vertrok hij voor een stevig bedrag naar Qatar.

En dan is er bijvoorbeeld ook nog de sterke huurdeal van Benito Raman van Gent naar STVV, meteen de start van zijn herlancering. Uiteindelijk kwam hij daardoor bij Schalke 04 terecht voor niet minder dan tien miljoen euro.

Jonathan Legear, slag in het water voor Mechelen

Maar het kan ook helemaal anders, want af en toe zijn er eens markante transfers die kant nog wal slaan. Wat te denken bijvoorbeeld van Jonathan Legear. Hij kwam aan de oppervlakte bij Anderlecht, werd voor bijna vijf miljoen euro verkocht aan Terek Grozny en kwam uiteindelijk transfervrij naar Mechelen.

Daar speelde hij uiteindelijk ... drie wedstrijden. Beurten bij Blackpool en Standard volgden. Af en toe eens een slag in het water moet natuurlijk kunnen. Ook bij de Pro League hebben ze een aantal van de markantere transfers op een rijtje gezet.