'Standard kan beloftes richting Inter over transfer Vanheusden niét nakomen, maar... Italianen denken vooral aan de eigen portefeuille'

Standard kampt met financiële problemen. In dat opzicht is het onmogelijk om (dure) transfers te doen. Met andere woorden: moet Zinho Vanheusden alweer beschikken?

Het is in Luik dezer dagen een uitdaging om de lonen tijdig te betalen. Daarbovenop hijgt de Licentiecommissie in de nek van Les Rouches. We hoeven er dan ook geen tekening bij te maken: transfers hoeven we de komende maanden niet meteen te verwachten.

Nochtans ligt er een héél actueel dossier bovenaan: Zinho Vanheusden. Standard huurt de verdediger van Internazionale FC. Het oorspronkelijke plan was dan ook duidelijk. In normale omstandigheden zouden de roodhemden de aankoopoptie van zeven miljoen euro lichten.

Inter denkt vooral aan zichzelf

Dat is echter niet aan de orde. Le Soir weet dat Standard en Inter inmiddels al rond de tafel zitten. De Luikenaars hopen Vanheusden ook volgend seizoen te huren. I Nerazzurri hebben daar oren naar... tenzij ze de kans krijgen om ergens anders zeven miljoen euro te vangen voor de verdedigers.