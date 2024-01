Is Ivan Leko de perfecte coach voor Standard? "Hij is gekomen om te winnen"

De sportief directeur woonde de persconferentie samen met de nieuwe coach van Standard bij. Fergal Harkin zei dat hij blij was met de komst van Ivan Leko.

Het teleurstellende gelijkspel met STVV bleek er eentje te veel voor Carl Hoefkens, die werd ontslagen als Standard-coach. Toen Ivan Leko vrijdag aan de pers werd voorgesteld, gaf Fergal Harkin commentaar op de beslissing.

"Carl Hoefkens was een goede jongen en ik weet zeker dat hij een mooie trainerscarrière tegemoet gaat. Maar we slaagden er niet in om voldoende resultaten te boeken en we vonden dat we een verandering nodig hadden."

"Ik ben erg blij met de komst van Ivan Leko. Hij is een winnaar, die komt om te winnen. Hij heeft veel ervaring in het Belgische voetbal. We hebben veel gepraat over het team en mogelijke verbeteringen. We bespraken ook de problemen in het team en de intensiteit die we wilden brengen. We konden het goed met elkaar vinden en ik voelde meteen zijn energie."

De sportief directeur weet dat Standard zijn doelstelling voor dit seizoen, kwalificatie voor Play-o/ff 1, niet zal halen. Fergal Harkin wil zich nu al voorbereiden op volgend seizoen, maar daarvoor zijn positieve resultaten aan het einde van het seizoen nodig.

"Dit seizoen is het doel om morgen te doen wat we gisteren niet konden. Met motivatie en nieuwe energie kunnen we nog veel wedstrijden winnen."

Fergal Harkin gaf ook een update over de situatie van Isaac Hayden, van wie wordt gezegd dat hij terugkeert naar Newcastle. "Er is een mogelijkheid dat hij terugkeert naar Engeland. We zijn in gesprek met de club," concludeerde Fergal Harkin.