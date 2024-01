Manchester City-coach Pep Guardiola komt met goed nieuws over Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne zit al maandenlang aan de kant bij Manchester City. Hij kampte met een serieuze blessure.

In augustus speelde De Bruyne zijn laatste wedstrijd tegen Burnley. Hij viel toen na 23 minuten al geblesseerd uit. Nu is het uitkijken naar zijn comeback.

Zondag speelt Manchester City tegen Huddersfield in de FA Cup. Of KDB zijn terugkeer dan zal maken blijft nog maar de vraag. Afgelopen wedstrijd mocht hij opwarmen, maar kwam hij niet in actie.

"Het was een serieuze blessure, het gaat er ons om dat hij zeker niet hervalt. Want net dát is gevaarlijk tijdens zijn eerste speelminuten - in al het enthousiasme dat hij opnieuw kan spelen", citeert Het Laatste Nieuws Pep Guardiola.

De Manchester City-coach wil het heel voorzichtig doen met zijn sterspeler, maar komt wel met het goede nieuws dat de Rode Duivel zich heel goed voelt.

"Ik ben geen dokter, maar het is belangrijk dat hij eerst veel trainingsminuten verzameld. Week na week. Want het liefst zou ik hebben dat Kevin de Kevin wordt zoals hij de voorbije acht jaar voor ons speelde. Zijn kwaliteiten gaan niet weg zijn. Hij voelt zich fris en heeft zoveel verlangen, maar we moeten voorzichtig zijn."