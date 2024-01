Nieuwe KV Kortrijk-coach Freyr Alexandersson barst van het vertrouwen: "Ik wil hen de mond snoeren"

Freyr Alexandersson werd vrijdag voorgesteld als nieuwe hoofdcoach van KV Kortrijk. De Ijslander heeft één groot doel.

En dat doel is om de Kerels in de Jupiler Pro League te houden. Het zal geen makkelijke opdracht worden. Toch barst de nieuwe coach van het vertrouwen.

"Ik ben natuurlijk niet naïef, maar toch wil ik de criticasters de mond snoeren. Heel wat kenners hebben ons al afgeschreven, maar ze hebben het mis. Kortrijk moet én zal zich redden. Je moet iedereen zijn mening respecteren, maar zij weten niet hoe ik werk", vertelde Alexandersson bij Het Laatste Nieuws.

"Er is versterking op komst, maar het is vooral belangrijk dat ik het maximale uit de huidige kern haal. Morgen vertrekken we naar Spanje op stage en zal ik mijn spelers voor het eerst ontmoeten op de luchthaven. Een apart gegeven, maar dat hoort nu eenmaal bij het voetbalwereldje", besluit hij.