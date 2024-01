Onana rekent af met verleden in België: "Ze wilden mij de papieren niet geven"

Amadou Onana schopte het ondertussen al tot speler in Engeland en bij de Rode Duivels. Nochtans geloofden ze in België niet echt in hem.

Rancuneus is hij niet, maar Amadou Onana rekent toch graag nog eens af met de Belgische clubs die niet in hem geloofden. “Zulte Waregem heeft zich vergist in mij. Maar het is een zegen geweest dat zoiets me is overkomen. Mijn toenmalige trainer zal zich wel achter de oren krabben als hij nu mijn parcours bekijkt”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

“Geen enkele speler die toen de voorkeur kreeg op mij is doorgebroken. Er was een enorm gebrek aan respect tegenover mij. Ik woonde in Brussel en ging er naar school, mijn huiswerk moest ik op de trein maken. Ze verweten me dat ik vaak te laat kwam, maar dat is fout. Op sommige dagen kon ik gewoonweg niet op tijd komen omdat mijn trein vertraagd of geannuleerd was.”

Op een toernooi liep het helemaal fout. Door het slechte weer reden er geen treinen, maar zijn zus regelde wel dat hij er kon geraken. “Toen ik arriveerde, zag ik de trainer lachen: ‘Amadou, hebben we je niet gewaarschuwd? Het toernooi is afgelast’. Hij stond me in mijn gezicht uit te lachen.”

Op dat moment was er al contact met Hoffenheim. “Mijn zus had alleen nog een document nodig van Zulte Waregem dat me toeliet om daar te gaan testen, maar ze wilden het niet geven. Mijn zus weigerde om weg te gaan zonder dat document, desnoods bleef ze daar in Waregem kamperen. Ze zeiden dat ik niet klaar was voor Duitsland.”