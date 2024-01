Van der Elst komt tot heel harde conclusie over 'topclub': "Ik twijfel serieus"

Ivan Leko heeft een opdracht aanvaard die velen zouden geweigerd hebben. Bij Standard komt hij in een heel moeilijke situatie terecht. En analist Franky Van der Elst ziet hen niet zomaar uit de problemen geraken.

Het grootste probleem van Standard is de aanval. Daar zou Leko wel oplossingen voor moeten vinden. “Klopt. Hij kiest altijd vol voor de aanval, zit er kort op en pusht een groep fel", aldus Van der Elst in Het Nieuwsblad.

"Iemand als Balikwisha zal hij wel in ere herstellen. En Djenepo moet hij eens proberen een goal te laten maken, want die heeft er nog niet veel van gebakken. Maar zich versterken kunnen ze niet. En zit er ook meer in dan Hoefkens eruit heeft gehaald? We zullen zien.”

777 Partners is ook niet van plan om de portefeuille open te trekken. “Die negende plaats is het minste van de zorgen van Standard als die mannen niet fors investeren. 34 miljoen schulden…"

"En ik zie niet wie ze voor veel geld kunnen verkopen, en Play-off 1 kunnen ze ook vergeten. Dan zou je eigenlijk Europees voetbal moeten halen, maar om dat met deze ploeg via Play-off 2 te doen... dat lijkt me onwaarschijnlijk. Ik twijfel serieus of je zo wel een topclub kunt blijven.”