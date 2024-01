Hugo Broos vertelt onwaarschijnlijke verhalen van wat hij allemaal meemaakt in Zuid-Afrika: "Hij doet alsof hij God is"

Hugo Broos begint met Zuid-Afrika aan de Africa Cup, maar de aanloop er naartoe was allesbehalve vredig te noemen. Hij stuitte op heel wat tegenkanting van de clubs en weet dat zijn avontuur er bij een vroege exit snel zal opzitten.

Broos kwam al eens in het oog van de storm te staan toen hij zei dat het land te weinig echte vedetten heeft, zoals de tegenstanders wel hebben. Maar de brokken lijmen zat er niet in. "Ik heb vier keer geprobeerd om een ​​vergadering te hebben met alle trainers van de Eerste Klasse, maar ik werd geboycot door de Pro League", zegt hij in LDH.

"Mijn brief werd zelfs niet door de Pro League naar de clubs gestuurd. Je moet weten dat er een ruzie is tussen de Pro League en de Federatie. Als gevolg daarvan werd mij drie keer de toegang tot het stadion van Orlando Pirates geweigerd, een van de clubs in Zuid-Afrika. Kun je je dat voorstellen?"

De lokale Mourinho

"De coach van de Sundowns, hij is de lokale Mourinho. Hij heeft veel trofeeën gewonnen, hij doet alsof hij God is en iedereen luistert naar wat hij zegt. Hij heeft kritiek op mij geleverd omdat twee van zijn spelers geblesseerd terugkwamen van het nationale team. Op een gegeven moment had hij zelfs 11 geblesseerde spelers! De reden is simpel: het programma is te druk. Ik hoop dat mijn spelers niet uitgeput zullen zijn voor de Afrika Cup."

Broos moest zelfs dreigen met opstappen toen er nog een nieuwe wedstrijd in het leven werd geroepen. Voor de sfeer was het alvast niet goed. "Ik weet al dat als we falen, ik in het oog van de storm zal belanden. Maar geen zorgen. Met de leeftijd heb ik een olifantenhuid. Ik zeg dat het al een klein wonder is dat we ons hebben gekwalificeerd."